Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: 3-1

MALATYA (DHA) -

STAT: Yeni Malatya

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Akhisarspor kupaya veda ederken, Yeni Malatyaspor ise bir üst tura yükseldi.