Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-1
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-1
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Spor

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Bilal Gölen (xx), Murat Altan (xx)GÖZTEPE: İrfan (xx) - Murat (xx), Atınç (xx) (Dk. (85 Tijanic x), Arslanagic (xx), Berkan (xx) (Dk.76 Kahraman x), Nwobodo (xx), Soner (x) (Dk.76 Baku), Beykan (xx) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Bilal Gölen (xx), Murat Altan (xx)

GÖZTEPE: İrfan (xx) - Murat (xx), Atınç (xx) (Dk. (85 Tijanic x), Arslanagic (xx), Berkan (xx) (Dk.76 Kahraman x), Nwobodo (xx), Soner (x) (Dk.76 Baku), Beykan (xx) (Dk. 65 Lourency x), Halil (xx), Ndiaye (xx), Jahovic (x) (Dk. 76 Ege x)YENİ MALATYASPOR:  Ertaç (xx) (Dk. 87 Abdulsamed x), Semih (xx), Wallace (xx), Hadadi (xx), Mustafa (xx), Mallan (xx) (Dk. 66 Sadık x), Jospin (xx), Aabid (xxx) (Dk. 90+2 Buğra x), Hafez (xx), Adem (xx), Tetteh (xxx) (Dk. 90+2 Kubilay x)GOL: Dk. 56 Tetteh (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Dk. 40 Nwobodo (Göztepe) - Dk.34 Jospin (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında, 533 gün sonra taraftarıyla buluşan Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor'a Tetteh'in golüyle mağlup oldu. Konuk takım bu skorla sezonun ilk galibiyetini alırken, Göztepe haftayı 1 puanla kapattı.15'inci dakikada Mustafa'nın sağdan kestiği ortada seken top Arslanagic'e çarpınca hakem Bahattin Şimşek Yeni Malatyaspor lehine penaltı kararı verdi. VAR odasından gelen uyarının ardından saha kenarındaki VAR noktasından pozisyonu izleyen Şimşek, penaltıyı iptal etti.  22'nci dakikada Soner'in ara pasında topla buluşan Jahovic, ceza sahasının sol tarafından içeri girer girmez kaleyi yokladı, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.38'inci dakikada rakiplerinden sıyrılan Soner, çizgiye inip yerden ceza sahasına çevirdi. Ön direkte Beykan'ın dokunuşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.54'üncü dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Beykan'ın indirdiği topla buluşan Ndiaye dokundu, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında hızlı çıkan konuk takımda, Mustafa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.56'ncı dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahasına giren Tetteh, rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ve takımını öne geçirdi: 0-1.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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