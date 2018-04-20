Özlü: "Bizim En Büyük Çabamız Kobi'lerimizi Yüksek Teknoloji ve Katma Değerle Buluşturmaktır"
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün zirvenin yapıldığı salona gelmesi Katılımcılardan detay görüntüler Tanıtım filmi gösterimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün kürsüye çıkması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşması ANKARA - Bilim, Sanayi...
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün zirvenin yapıldığı salona gelmesi
Katılımcılardan detay görüntüler
Tanıtım filmi gösterimi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün kürsüye çıkması
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşması ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, KOBİ'lerde Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu. -1-