Özlü: "Bizim En Büyük Çabamız Kobi'lerimizi Yüksek Teknoloji ve Katma Değerle Buluşturmaktır"

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün zirvenin yapıldığı salona gelmesi

Katılımcılardan detay görüntüler

Tanıtım filmi gösterimi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün kürsüye çıkması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün konuşması ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, KOBİ'lerde Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu. -1-