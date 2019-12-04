Özilhan: Enflasyonda düşüş hayat pahalılığı olmadığı anlamına gelmiyor
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısının açılışında konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, enflasyondaki düşüşün hayat pahalılığının olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.
04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:25
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısının açılışında konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, enflasyondaki düşüşün hayat pahalılığının olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com