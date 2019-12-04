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Özilhan: Enflasyonda düşüş hayat pahalılığı olmadığı anlamına gelmiyor

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısının açılışında konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, enflasyondaki düşüşün hayat pahalılığının olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.

04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:25
Özilhan: Enflasyonda düşüş hayat pahalılığı olmadığı anlamına gelmiyor

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısının açılışında konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı , enflasyondaki düşüşün hayat pahalılığının olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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