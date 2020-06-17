HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler Zinciri, gerçekleştirdiği projeyle salgın döneminde büyük bir özveriyle çalışan personelinin duygularına dokundu.

Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu
17.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:12

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan Marketler Zinciri, gerçekleştirdiği projeyle salgın döneminde büyük bir özveriyle çalışan personelinin duygularına dokundu.

Çalışanlarıyla kurduğu güçlü bağ ile adından söz ettiren Özhan, tüm mağazalarında çalışan personeliyle birebir iletişim kurarak duygu durumu ölçümleri ve analizleri yaptırdı. Özhan Market'in 46 mağazasında depodan kasaya, şarküteriden manava, reyon görevlilerinden ofis çalışanlarına kadar bine yakın personelle birebir görüşme sağlanarak kurumsal gelişim danışmanlığı hizmeti aldı. Kurumsal Gelişim Danışmanı Pembegül Üner ve ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında çıkan analiz raporu Özhan yönetimiyle paylaşıldı.

Özhan Market Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Yaşadığımız salgın döneminde tüm arkadaşlarımızla canla başla çalışarak zor şartlar altında Bursalılara hizmet vermeye çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımız Özhan dostlarına kusursuz hizmet vermek için çok emek harcadı. Büyük bir özveriyle sorumluluklarını yerine getirdi. Bu süreçte yaşanan stres, yorgunluk ve risklerle mücadele edebilmek ciddi bir psikolojik direnç istiyordu. Bizim için bu ailenin her üyesi çok kıymetlidir. Özhan Market, gerçekleştirdiği bir çok projeden de bilindiği gibi, insan ve iletişim odaklı bir markadır. Çalışanlarından oluşan büyük Özhan ailesi için de her birey çok özeldir. Çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerin yanında onların ruhsal gelişim ve değişimleri de bizim için her zaman ön planda tutulan bir etkendir. Bu noktada büyük Özhan ailesinin bireyleri arasında paylaşımlarımızı artırarak profesyonellerden destek aldık" dedi.

Yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kurumsal Gelişim Danışmanı Pembegül Üner ise, "Haftalar süren çalışmalarda 46 mağaza personeline anket uygulayarak, moral ve motivasyon kriterleri aile içi iletişimleri, çocukları ile olan iletişimleri, ekip içi iletişimleri konularında bir ölçüm ve analiz çıkardık. Bu analizler eşliğinde, hepsine gönderilen anket çalışmasında aldığımız veriler eşliğinde ilk olarak bazı çalışanlarla yüz yüze ön görüşme seansları yaparak duygu durumları, farkında olabilme, şimdi ve şu anda kalabilme, ekibin önemi gibi kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlayarak yol arkadaşlığı kurduk. Bu anlamda gerek bire-bir seanslar, gerek online seanslar gerekse gurup katılım görüşmeleriyle farkındalık çalışmalarına devam etmekteyiz. Özhan Marketler Zinciri çok büyük bir aile, ben ve ekibim bu projede yer almaktan ziyadesiyle onur, gurur, mutluluk duyduk. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki; aslında market çalışanları için biz hepimiz müşteriyiz ve onlara olan davranış biçimlerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz. Çünkü; şu evrelerde onlarla kurduğumuz her iletişim biçimi bir duygu bırakma biçimimiz aslında. Kasada sıra beklerken, markete maskesiz girmeye çalışırken, bazen kasiyere kızarken sanırım bir kez daha düşünülmesi faydalı olacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı Ekonomi
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Ekonomi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Oğulcan Engin Nuri Bilge Ceylan
Spor Gökhan Gönül Bülent Korkmaz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İngiltere Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Özhan Market, çalışanlarının duygularına dokundu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:12:38. #1.14#
title