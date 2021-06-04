Özhan'dan Altınşehir'e ikinci mağaza
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Özhan'dan Altınşehir'e ikinci mağaza

Özhan'dan Altınşehir'e ikinci mağaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın birçok noktasında yer alan Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer ilçesinin Altınşehir Mahallesi'ne yeni bir mağaza açarak nokta sayısını 49'a çıkardı.

Bursa'nın birçok noktasında yer alan Özhan Marketler Zinciri, Nilüfer ilçesinin Altınşehir Mahallesi'ne yeni bir mağaza açarak nokta sayısını 49'a çıkardı. Yeni mağazasıyla Altınşehir Mahallesi'ndeki mağaza sayısını ikiye çıkaran Özhan, açılışa özel indirimlerle bölge halkının ilgisini çekiyor.

Özhan'ın Altınşehir Mahallesi'ndeki ikinci mağazası 4 Haziran'da kapılarını açtı. Her yeni açılan mağazada Özhan dostlarının yaşam kalitesini arttıracak sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunduklarını belirten Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Mağaza sayımız arttıkça dostlarımızın sayısı da artıyor. Bizi tercih eden Bursa halkından aldığımız güçle Altınşehir Mahallesindeki ikinci mağazamızı açmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalitemize ihtiyaç duyulan ve müşterilerimizin talep ettiği her bölgede kontrollü bir şekilde yer almaya gayret gösteriyoruz. Altınşehir2 mağazamızda da güler yüzlü hizmetimizi sunarak yeni dostlar edineceğiz" dedi.

Mağazalar zinciri, vazgeçilmez unsurları olan kalite ve güveni esas alıp, dostlarının taleplerini ön planda tutarak, müşteri memnuniyetiyle; büyümeye, gelişmeye ve farklı projeler sunmaya devam ediyor.

Birçok ürün grubunda açılışa özel güzel indirimler

Oluşturduğu kampanyalarla, her zaman müşterilerinin beklentilerini karşılamayı hedefleyen mağazalar zinciri, açılışa özel birçok üründe uyguladığı özel fiyatlar, promosyonlar, hediyeler ile müşterilerini memnun ediyor. Gıdadan temizlik malzemelerine kadar bir çok farklı kategoride indirim sunuluyor. Ayrıca Özhan Kartıyla yapılan alışverişlerde kişiye özel bir çok avantaj yıl boyunca sürüyor.

ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan Özhan Marketler Zinciri, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk, bakliyat gibi Özhan markalı birçok ürünü dostlarının damak tadına sunuyor. Altınşehir2 mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda reyonları ve fast food ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün. Özhan, gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve G-F TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi'ne de sahip. Özhan Market, tüm bunların yanında yıl boyunca düzenlediği özel kampanyalarla dostlarının yüzlerini güldürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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