Özgür Özdemir Turgutluspor'da
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Özgür Özdemir Turgutluspor'da

Özgür Özdemir Turgutluspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor geçtiğimiz sezonu Almanya'nın Sonnenhof Grossaspach takımında geçiren başarılı defans oyuncusu 26 yaşındaki Özgür Özdemir ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor geçtiğimiz sezonu Almanya'nın Sonnenhof Grossaspach takımında geçiren başarılı defans oyuncusu 26 yaşındaki Özgür Özdemir ile sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Sonnenhof Grossaspach takımından 2+1 yıllığına Turgutluspor kadrosuna katılan Özgür Özdemir, Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Özgür Özdemir'in imza törenine, kulüp Başkanı Taner Kestaneci katıldı.

İmza töreni sonrasında konuşan Özgür Özdemir, "Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı bir sezon olur." derken, Özgür Özdemir gibi başarılı bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise şunları söyledi: "Özgür Özdemir tecrübeli bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Heyecanını görebiliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Özgür Özdemir kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum." - MANİSA

Özgür Özdemir Turgutluspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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