Asgari ücretin 4 bin TL olmasına karşı çıkan Özgür Demirtaş, nedenlerini de bir bir sıraladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asgari ücretin 4 bin TL olmasına karşı çıkan Özgür Demirtaş, nedenlerini de bir bir sıraladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıkarılacağını ancak, iki ay sonra gıdadaki artışlar nedeniyle bir işe yaramayacağını ifade eden Özgür Demirtaş, "Enflasyon belasının olduğu yerde isterseniz Asgari Ücreti 100.000 TL yapın işe yaramaz" dedi.

7 milyondan fazla çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için son düzlüğü girilmişken sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi.

"İLK ÖNCE SEVİNİRLER"

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı da olan Demirtaş, asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıkartılacağını ifade etti. Bu artışın vatandaş için birtakım olumsuzlukları da beraberinde getireceğini belirten Demirtaş, şu değerlendirmede bulundu: "Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler.

"MAALESEF HAKLI ÇIKACAĞIM"

Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2 bin TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım."

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı;

Özgür Demirtaş'tan ezber bozan yorum: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkmasın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na bir çağrı daha: Rezerv satarak bu iş yapılmaz

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na bir çağrı daha: Rezerv satarak bu iş yapılmaz

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Suskun Demir:Bu adamı al ekonomi bakanı yap Ceza Hukukcu Ersan şen hoca Adalet bakanı yap adamların her dediği çıkıyor yani işin aslı işi bilmeyeni bakan yaparsan çorap değişir gibi değişir durursunuz... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
PALA BABA :bunu hep söylüyoruz ama malum seçmen anlamıyor ki. çok önemli bişi değil bu yorum yani, az zekası olan herkes bilir. Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title