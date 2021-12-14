Asgari ücretin 4 bin TL olmasına karşı çıkan Özgür Demirtaş, nedenlerini de bir bir sıraladı

7 milyondan fazla çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için son düzlüğü girilmişken sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir yorum geldi.

"İLK ÖNCE SEVİNİRLER"

Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı da olan Demirtaş, asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıkartılacağını ifade etti. Bu artışın vatandaş için birtakım olumsuzlukları da beraberinde getireceğini belirten Demirtaş, şu değerlendirmede bulundu: "Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler.

"MAALESEF HAKLI ÇIKACAĞIM"

Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2 bin TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım."

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı;

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