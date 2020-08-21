Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında? Özgür Demirtaş nereli?
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Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında? Özgür Demirtaş nereli?

Başarıları, kariyeri ve yaşamı ile merak edilen Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında? Özgür Demirtaş nereli? Tüm soruların yanıtı haberimizde.

Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında? Özgür Demirtaş nereli?
21.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:57

Finans dünyasının duayen isimlerinden olan ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü başkanlığını yürüten Prof. Dr. Özgür Demirtaş hakkında tüm bilgiler haberimizde.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

K.Özgür Demirtaş Ankara'da doğmuş. İlkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni başarı ile tamamladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ BAŞARILARI

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ TENÜR ÜNVANI ALDI

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı.

Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu ile evlidir.

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