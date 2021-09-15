Özgan, bilek güreşinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi - Haberler Spor
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Özgan, bilek güreşinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Özgan, bilek güreşinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, bilek güreşinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, bilek güreşinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

10-14 Ağustos tarihlerinde Tokat'ta yapılan Bilek Güreşi Milli Takım seçmelerinde sağ kol Türkiye birincisi, sol kol Türkiye ikincisi Denizcan Uçar, sağ kol Türkiye ikincisi İlhan Kızıltepe ve 2019 yılı Avrupa Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olan Enescan Gezici ile birlikte Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Oğuz Cengiz, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı makamında ziyaret etti.

Sporcuları altın ile ödüllendiren Başkan Özgan, "Sporcularımız ile gurur duyuyoruz. İlçemizin ismini duyurdukları için sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ADANA

Özgan, bilek güreşinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Özgan, bilek güreşinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi - Haberler Spor
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