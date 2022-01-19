Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışları onaylandı

ANKARA (AA) - Özelleştirme kapsamında bulunan Ankara'daki bazı taşınmazların satışına izin verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi'nde bulunan iki ayrı taşınmazın 3 milyon 600 bin lira ve 2 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren FM Enerji İnşaat ve Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aynı mahalledeki bir başka taşınmazın 2 milyon 222 lira bedelle en yüksek teklifi veren Kapıkule İnşaat Danışmanlık Turizm Ticaret Ltd. Şti'ne satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın 1 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Esra Açıkalın'a satılması uygun bulundu.