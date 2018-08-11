Terörle Anılan İlçede Kadınlar Organik Oyuncaklar Üretiyor

Yıllardan bu yana terörün hakim olduğu Batman'ın Sason ilçesinde şimdilerde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) sayesinde kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünlerle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Yıllarca terör örgütü PKK'nın baskısı altında kalan Sason halkı, hükümetin terörle mücadelede yürüttüğü başarılı çalışmalar sayesinde şimdi daha özgür bir yapıya kavuştu. Genç yaşlı onlarca kadın Sason'da hizmete giren ÇATOM ile birlikte hem sosyal hayata karışıyor hem de kazanç sağlıyor.

ÇATOM'da çocuklar için organik oyuncak bebek üreten 60 yaşındaki kursiyer Aynur Çelik, çalışmanın yaşının olmadığını söyleyerek çocuklar için oyuncaklar yaptıklarını belirtti. Çocukların organik bebeklerle oynamasını istediğini söyleyen Çelik, "Bebek oyuncakları yapıyoruz. Torunlarımız, çocuklarımızın bu organik bebeklerle oynamasını istiyoruz. Zararlı şeylerle oynamasın istiyoruz. Yeni doğacak bebeklerimiz için daha organik şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Burada arkadaşlıklar kuruyoruz. Çalışmanın yaşı yoktur. 15 yaşındakiler gelebilir, 50-60 yaşındakiler de burada gelip çalışabiliyorlar. Bu yaştan sonra evde oturmaktan sıkılıyoruz. Gidip geliyoruz. Bizim için iyi oluyor" dedi.

130 kadın ÇATOM'da kurs görüyor

Sason'da yeni hizmete giren ÇATOM'da 130'a yakın kadın kursiyerin eğitim aldığını belirten ÇATOM Sorumlusu Muhsine Bozkurt, kadınlara yönelik el sanatları kursları verdiklerini söyledi. Yürüttükleri çalışmalar hakkında İHA muhabirine bilgi veren Bozkurt, "Binamız yeni kuruldu. Yeni kurulmasına rağmen yoğun bir katılım oldu. Şuanda el sanatları kursumuz var. Çocuk oyun odamız var. Takı tasarım var. Bu binayı açmaktaki amacımız, kadınlarımızın daha çok evden çıkıp istihdama yönelik el becerilerini kazandırmak, sosyal anlamda kaynaştırmaktır. Sason mahrum bir bölge ve kadınlarımız çok rahat çıkamazken, şuanda ÇATOM'da 130'a yakın kadın var. Yeni kurulduğumuz için şuanda el sanatlarında el becerilerini geliştiriyorlar. Zaman zaman kahvaltı kaynaşması, eğitim ve sağlık ağırlıklı programlarımız oluyor. Bu hizmetlerimiz daha ileriki zamanda devam edecektir" diye konuştu.

"Projelerin devamını bekliyoruz"

Sason'daki ÇATOM bünyesinde el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerden Menekşe Akın, projelerin devamını beklediklerini söyledi. Akın, "Doğuda iş olanakları çok kısıtlı. Bölgemizin şartlarına rağmen böyle bir yerin açılması bizim için ve tüm bayanlar için çok iyi oldu. Bayanlar burada iş olanaklarına sahip değiller, rahatlıkla dışarı çıkamıyorlar. Maddiyattan çok bayanların böyle projelerde yer alması herkes için çok iyi oldu ve memnunuz. Projede emeği geçen cumhurbaşkanımız, kaymakamlığımız ve GAP Projesi için herkese teşekkürlerimizi buradan iletiyoruz ve bu projelerin devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İŞKUR destekli kurslar açılıyor

Sason ÇATOM bünyesinde açılan kursların İŞKUR destekli olduğunu belirten Takı Tasarım Kurs Eğitmeni Sevgi Cihan, kursiyerlerin hem el becerilerini geliştirdiğini hem de aile bütçesine katkı sağladıklarını belirtti. Kurslar hakkında bilgi veren Eğitmen Sevgi Cihan, "Kursiyerlerimize burada İŞKUR desteği bulunmakta. Hem evlerine katkıda bulunuyorlar hem de el becerilerini geliştiriyorlar. Onlar için de güzel bir avantaj oluyor. Evlerinden çıkıp geniş bir arkadaş kitlesine sahip oluyorlar hem de streslerini atıyorlar. Şuan 25 öğrencimiz var. 3'e ayırdık öğrencilerimizi. Kimisi çocuklara yönelik oyuncaklar yapıyor organik oluyorlar. Tezhip dersimiz var. Onlarda ayrı bir grup oluyor. Ayrıca takı tasarımımız var. 3'e ayırdık ve her biri kendine düşen görevi yapıyor. Amacımız kadın ve kızlara yönelik katılımın daha fazla olması ve bunun ileride istihdama dönüştürülmesidir. Birde stres atmaları bizim için özellikle daha önemli" dedi. - BATMAN