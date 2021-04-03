Özel sporcular için spor şenliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel sporcular için spor şenliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Özel sporcular için spor şenliği

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla atletizm, bocce ve masa tenisi branşlarında 'özel sporcular spor şenliği' düzenlendi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla atletizm, bocce ve masa tenisi branşlarında 'özel sporcular spor şenliği' düzenlendi.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde düzenlenen etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, otizmin bir hastalık değil, sadece bir farklılık olduğunu söyledi. Yıldızbakan, pandemi sürecinin her branşta olduğu gibi özel sporcuları da kısıtladığını belirterek, "Ama bu özel gençlerimiz için her zaman ihtiyaç ve isteklerinde yanlarındayız. Elimizden gelenin fazlasını yapmak için her zaman hazırız. Bugün burada içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çok sıkılan bu gençlerimize sadece spor değil biraz da eğlendirmeyi amaçladık. Bu özel ve anlamlı günde davetimize katılan özellikle tüm özel sporcularımıza, rehabilitasyon merkezlerimize, okullarımıza ve derneklerimize çok teşekkür ederiz. Kazasız, belasız, sakatlıkların olmadığı ve virüssüz bir gün geçirmek dileği ile tüm sporculara başarılar dilerim" dedi.

Açılış konuşmasının ardından otizmli çocuklar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü palyaçoların katılımı ile eğlence dolu spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin sonunda atletizm, bocce ve masa tenisi branşlarına katılan tüm özel sporculara madalya verildi. - MERSİN

Özel sporcular için spor şenliği
Özel sporcular için spor şenliği
Özel sporcular için spor şenliği
Özel sporcular için spor şenliği
Özel sporcular için spor şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar İhsan Yavuz Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Fazıl Say Hande Erçel Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özel sporcular için spor şenliği - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:47:23. #1.15#
title