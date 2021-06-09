Özel sporcular Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele ediyor
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Özel sporcular Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele ediyor

Özel sporcular Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele ediyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Atletizm Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen VIRTUS Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor.

Özel Sporcular Spor Federasyonu Para Atletizm Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen VIRTUS Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazandıran şampiyona Bydgoszcz kentinde başladı.

13 Haziran'da sona erecek şampiyonanın kadrosunda özel sporcular Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer, Eda Yıldırım, Edanur Akın, Oğuz Türker, Alper Kılınç ve Emrah Öztürk yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, şampiyonaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Atletizm Şampiyonası'nda hedefimiz, madalyalar alarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na yeni kotalar kazanmak, yeni destanlar yazmaktır. Atletizm takımımız dünyanın en genç ve gelecek vadeden takımıdır. Özel sporcularımız Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı en üstte göndere çektirmek için yarışacak. Her zaman bizim yanımızda olan ve bize inanan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum."

Özel sporcular Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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