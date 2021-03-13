Özel sporcular Avrupa şampiyonu

Fransa'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar Milli Takımı 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Fransa'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde 200 metrede Muhsine Gezer Gümüş madalya, Fatma Damla Altın Yüksek atlamada gümüş madalya, Oğuz Türker 3000 Metrede bronz madalya kazandılar. Bu sonuçlar ile Türkiye şampiyonayı; 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamlarken, Kadın Milli Takımı ise 32 puan toplayarak Avrupa şampiyonu oldu oldu.

Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın "En iyi Kadın Atleti" seçildi. Uzun atlama ve 60 metrede altın madalya kazanan, 4200 ve 4400 metre şampiyon olan "Bayrak yarışı" üyesi Esra Bayrak şampiyonanın en iyi atleti seçildi.

VİRTÜS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Madalya kazanan özel sporcular şöyle:

Esra Bayrak: Uzun Atlama (Altın madalya)

Esra Bayrak: 60 Metre (Altın madalya)

Edanur Akın: 3000 Metre Yürüyüş (Altın madalya)

Kadınlar 4 X 200 Metre (Altın madalya) (Esra Bayrak, F.Damla Altın, Muhsine Gezer, Edanur Akın)

Muhsine Gezer: 800 Metre (Gümüş madalya)

Muhsine Gezer: 400 Metre (Gümüş madalya)

Muhsine Gezer: 200 Metre (Gümüş madalya)

Fatma Damla Altın: Pentatlonda (Altın madalya)

Kadınlar 4 X 400 Metre (Altın madalya) (Esra Bayrak, F.Damla Altın, Muhsine Gezer, Edanur Akın)

Fatma Damla Altın: 60 M Engelli (Gümüş madalya)

Fatma Damla Altın: Yüksek Atlama (Gümüş madalya)

Fatma Damla Altın: Uzun Atlama (Bronz madalya)

Oğuz Türker 3000 Metre (Bronz madalya)

Ensar Kurt: "Özel sporcularımızdan madalya rekoru"

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasını yerinde takip eden Milli Takım Kafile Başkanı Ensar Kurt yaptığı açıklamada, "Özel Sporcularımız tarih yazıyorlar, şampiyonada altı kez İstiklal Marşı'mızı okuttular, Ne mutlu bize ki İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin yüzüncü yılında Fransa'da altı kez İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinlettik. Özel sporcularımız madalyalarını kahraman şehitlerimize armağan ettiler ve şehirlerimizi asker selamı ile selamladılar. Özel sporcularımız şampiyonada 13 madalya kazanarak bir rekora imza attılar. Bu başarıya destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Genel Müdürü Mehmet Baylan'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e, TMPK ve TESYEV Başkanı Yavuz Kocaömer'e, Federasyon Başkanı Birol Aydın ile Yönetim kurulumuza ve kulüplerimizin değerli üyelerine, antrenörlerimiz Aytunç Göz'e ve Sinem Yıldırım'a ve tüm özel sporcular ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı