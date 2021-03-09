Özel sporcular, 2021 VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Fransa'ya gitti
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Özel sporcular, 2021 VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Fransa'ya gitti

09.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:09
Özel sporcular, 2021 VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Fransa'ya gitti

Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunun (VIRTUS) 2021 yılı faaliyet programında yer alan "VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası"na katılmak üzere Fransa'ya gitti.

Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonunun (VIRTUS) 2021 yılı faaliyet programında yer alan "VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası"na katılmak üzere Fransa'ya gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Fransa'nın Nantes şehrinde 11-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular; Eda Yıldırım (Gülle atma), Esra Bayrak (Uzun atlama), Fatma Damla Altın (Pentatlon-uzun atlama), Muhsine Gezer (200-400 metre), Mihriban Korkmaz (Gülle atma), Edanur Akın (3 adım atlama) Oğuz Türker (800-1500 metre), Emrah Öztürk (800-1500 metre) temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Bu Avrupa şampiyonasında amacımız altın madalyalar kazanarak, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmektir. Son sekiz yılda kazandığımız 271 rekor madalya sayımızı 300'lere taşımaktır. Desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı (TMPK) Yavuz Kocaömer'e, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e, EMİNEVİM'e ve tüm destekçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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