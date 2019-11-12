Özel sporcu Şevval, Türkiye'yi gururlandırdı

12.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:14

İzmirli özel sporcu Şevval Tekin, Saraybosna'da düzenlenen Açık Yüzme Turnuvası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.



Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde 9-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Açık Yüzme Turnuvası'nda yarışan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) IPC Yüzme Takımı, toplamda 16 madalya kazanarak turnuvada önemli bir başarı elde etti.



1 altın ve 2 gümüş madalya



Madalya kazanan sporcular arasında yer alan 19 yaşındaki Şevval Tekin, turnuvayı 1 altın ve 2 gümüş madalyayla tamamladı. Tekin, 100 metre kurbağalama yarışında birinci gelerek altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, 100 metre kelebek ve 200 metre karışık yüzme stillerindeki yarışlarında da 2. olarak gümüş madalya aldı. Ailesinin desteği ile 9 yaşından itibaren yüzme sporunda önemli başarılara imza atan otizmli yüzücü Şevval Tekin, olimpiyatlarda yarışma hedefine doğru yüzmeye devam ediyor.



Şevval Tekin kimdir?



Milli yüzücü Şevval Tekin, milli mayo ile yarıştığı 2014 Çek Cumhuriyeti INAS Avrupa Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında 3. olarak ilk madalyasını kazandı. 2016 yılında düzenlenen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonasında 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 2017 yılında ise Para Swimming Dünya Serisinde A Barajı'nı geçen Tekin, Danimarka'da kazandığı başarılarla 2018 yılında İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'na gitmenin kapısını araladı. Tekin, İrlanda'da düzenlenen IPC Para Yüzme Şampiyonasında 4100 serisinde takım olarak 2.'lik elde etti. Şevval Tekin, Resmi olarak 10 yıldır TÖSSFED'in düzenlediği Bölge ve Türkiye Şampiyonasında katıldığı yüzme yarışlarında onlarca altın madalya kazandı. - İZMİR

Kaynak: İHA