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Özel sporcu Ali Topaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu ile antrenörü Musa Davulcu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:14
Özel sporcu Ali Topaloğlu, AA'nın

Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu ile antrenörü Musa Davulcu, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek, "", "yaşam" ve "" kategorisinde birer fotoğrafa oy verdi.

Ali Topaloğlu, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafını, kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını seçti.

Antrenör Musa Davulcu da haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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