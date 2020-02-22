Özel Sare Anadolu Lisesi Slovakya'da ülkemizi temsil edecek

22.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:13

21 Şubat 2020 tarihinde Osmaniye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Özel Sare Anadolu Lisesi şampiyon oldu.



Tayyip Arslan, Halil Sade, Taner Tunçtan, Abdülbaki Enterili, Burak Ağca, Furkan Mutlu şampiyonada rakiplerine şans tanımayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Özel Sare Anadolu Lisesi atletizm takımı elde ettiği bu önemli başarı ile 18-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan Okullar Arası Dünya Kros Şampiyonası'nda(ISF) ülkemizi temsil edecekler.



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Okullar Arası Dünya Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Özel Sare Anadolu Lisesi atletizm sporcuları ile antrenörleri Süleyman Altınoluk, Zehra Polat Şarvan, Sezer Şarvan, Sedat Bozbay'ı tebrik ederek, başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA