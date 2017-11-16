Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları, Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel olimpiyatların 35. yılının kutlandığını, organizasyonun senede 11-12 kez düzenlenen günübirlik bir etkinlik olduğunu söyledi.



Civelek, özel olimpiyatların 35 yılda yaklaşık 20 bin sporcuya ulaştığını belirterek, "Sporu bir araç olarak kullanıp, özel sporcularımıza toplumun bir parçası olduklarını, onların da bir şeyler başarabileceğini önce kendilerine, ailelerine sonra toplama gösterip, onların da toplumda kabul görmelerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Hedeflerinin çocukları yarıştırmak değil, eğlendirmek olduğunu aktaran Civelek, özel bireyleri mutlu etmek ve başarma zevkini yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.



Etkinlikte cimnastik gösterisi yapılırken, özel sporcular da müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.



Buradaki törenin ardından yüzme, atletizm ve bocce branşlarında yarışmalar düzenlendi. Organizasyonda 108 özel ve partner sporcu kıyasıya mücadele etti.