Özel okul ücretlerindeki artış tavanı yüzde 36 ile sınırlandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Türkiye'nin gündemine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıkları arasında ağırlıklı olarak ekonomi vardı. Ekonomide atılan adımların yasalaştırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen özel okul ücretlerindeki artışa ilişkin haberi de verdi.

"ARTIŞ, YÜZDE 36 İLE SINIRLANDIRILDI"

Özel okullardaki ücret artışının tavanının yüzde 36 olarak belirlendiğini belirten Erdoğan, "Milletimizi korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladık. Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 ile sınırladık. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz sen geriden geliyorsun. Ticaret Bakanlığımız ülke genelinde 100 bin ürün denetimi yaptı. Arz-taleple uyuşmayan durumlara karşı hukuki imkanları kullanıyoruz" dedi.

"VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Vatandaşın enflasyon karşısında korunmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı, "En kısa sürede enflasyondaki bu şişkinliği ortadan kaldıracağız. Asgari ücreti yüzde 50 artırarak, memur ve emekli maaşlarını yüzde 26, yüzde 31 oranında yükselterek kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona ve şartlara bakarak çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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