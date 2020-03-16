(Özel) Karakollar, sağlık ocakları ve muhtarlıklar dezenfekte edildi
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Altındağ Belediyesi, Altındağ, Emrah, Güncel

(Özel) Karakollar, sağlık ocakları ve muhtarlıklar dezenfekte edildi

Altındağ Belediyesi, vatandaşların yoğunlukla kullandığı sağlık ocakları, karakollar ve muhtarlıklarda Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

16.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:39
(Özel) Karakollar, sağlık ocakları ve muhtarlıklar dezenfekte edildi

Altındağ Belediyesi, vatandaşların yoğunlukla kullandığı sağlık ocakları, karakollar ve muhtarlıklarda Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.


Altındağ Belediyesi, Korona virüsüne karşı tedbirlerini günden güne arttırıyor. İlçede bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konuk evleri ile yaşlı bakım merkezlerinin ardından bugünde ilçe sınırları içerisinde bulunan sağlık ocakları, karakollar ve muhtarlık binalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundan Altındağ Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emrah Çiloğlu, "Virüsten önce ilaçlamada 08: 00-17: 00 prensibi ile çalışıyorduk. Virüsün yaygınlaşması ve konunun farklı bir yere gelmesinin ardından vardiya sistemimizi ilaçlamada da 7/24'e çevirdik" diye konuşurken vatandaşların hijyenlerine dikkat etmediği sürece yapılan dezenfekte işlemlerinin hiçbir manası kalmadığının altını çizdi.


"Kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor"


Altındağ Temizlik İşleri Müdürü Çiloğlu, "Koronavirüs ortaya çıkmadan öncede bazı kurumlarda ve yerleşkelerde Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfektasyon işlemlerini yerine getiriyorduk. Bu virüsün ortaya çıkıp ortamın farklı bir hale gelmesiyle kullanmış olduğumuz dezenfektanları değiştirerek, personel sayımızı arttırarak biraz daha farklı bir ekip kurduk. Şuan da okulların tatil olmasını değerlendiriyoruz ve kamusal alanlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk olarak camilerde başladık. Kamu kurumları, vergi daireleri müzelerle birlikte çocukların uğrak noktası olan parklarda çalışmalarımızı sürdürdük. Şuanda muhtarlıklarımız, sağlık ocaklarımız, karakollarımız, tapu müdürlükleri gibi kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.


"İlaçlamada vardiya sistemimizi 7/24'e çevirdik"


Dezenfekte işlemlerinde personelin çalışma sisteminide değiştirdiklerini belirten Çiloğlu, şöyle devam etti:


"Temizlik İşleri Genel Müdürlüğü olarak normal çöp işlerinde 7/24 prensibiyle çalışıyorduk. Ama Virüsten önce ilaçlamada 08: 00-17: 00 prensibi ile çalışıyorduk. Virüsün yaygınlaşması ve konunun farklı bir yere gelmesinin ardından vardiya sistemimizi ilaçlamada da 7/24'e çevirdik. Çünkü bazı kamu kurumları gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılıyor. İnsanların olduğu alanlarda yada o çalışma saatlerinde dezenfekte yapmamız mümkün oluyor. Onun için saat 17: 00'dan sonra kamu kurumlarında kapanma işlemi yapıldıktan sonra ekiplerimiz içeriye giriyorlar ve kapalı alanlardaki dezenfekte işlemini gerçekleştiriyorlar."


"Vatandaşlarımız dikkat etmediği sürece bu dezenfektasyonun bir manası kalmıyor"


Vatandaşların hijyenlerine dikkat etmesi uyarısında bulunan Altındağ Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emrah Çiloğlu, "Belediyeler ve diğer kurumlarımız elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor fakat vatandaşlarımızda kendi hijyenlerine dikkat etmesi gerekiyor. Biz ne kadar her yeri dezenfekte edersek edelim vatandaşlarımız dikkat etmediği sürece bu dezenfektasyonun bir manası kalmıyor. Onun için vatandaşlarımız dikkat etmesi gerekiyor" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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