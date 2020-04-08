Özel: İstanbul’da bir karantina durumu elzem hale gelmiştir
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Yerel yönetimlerin önünü kesenler, bugün yoksulun, yeni ihtiyaç sahibinin sofrasına konulacak çorbanın yolunu kesmektedirler.
08.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:50
CHP Grup Başkanvekili Özel, "Yerel yönetimlerin önünü kesenler, bugün yoksulun, yeni ihtiyaç sahibinin sofrasına konulacak çorbanın yolunu kesmektedirler." ifadelerini kullandı. Virüs salgınıyla ilgili ise, "İstanbul'da ipin ucu kaçmış gibi görünüyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com