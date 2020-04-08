Özel: İstanbul’da bir karantina durumu elzem hale gelmiştir CHP Grup Başkanvekili Özel, "Yerel yönetimlerin önünü kesenler, bugün yoksulun, yeni ihtiyaç sahibinin sofrasına konulacak çorbanın yolunu kesmektedirler.

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Yerel yönetimlerin önünü kesenler, bugün yoksulun, yeni ihtiyaç sahibinin sofrasına konulacak çorbanın yolunu kesmektedirler." ifadelerini kullandı. Virüs salgınıyla ilgili ise, "İstanbul'da ipin ucu kaçmış gibi görünüyor." dedi.