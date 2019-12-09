Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davası sanıklarının cezaları onandı
Yargıtay, Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 6 sanığın müebbet hapis cezasını onadı.
09.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:19
Yargıtay, Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 6 sanığın müebbet hapis cezasını onadı.
Kaynak: Dunya.com