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Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davası sanıklarının cezaları onandı

Yargıtay, Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 6 sanığın müebbet hapis cezasını onadı.

09.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:19
Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davası sanıklarının cezaları onandı

, 'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 6 sanığın müebbet hapis cezasını onadı.

Kaynak: Dunya.com

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