19.09.2019 11:34

- (Özel haber) Ural Aküzüm: "Florya'yı tahliye etmemiz gerekirdi"

Galatasaray eski Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm:

"Feshin anlamı 'Arsalarını al, paramı geri ver' demektir"

"Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını toplum kabul edecek mi?"

"19.05'in tesadüf olduğunu düşünmek iyimserlik olur"

İSTANBUL - Dursun Özbek döneminde Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi olan Ural Aküzüm, sözleşme gereği Florya'yı tahliye etmesi gerektiğini, fesih durumunun ise ağır sonuçlar getireceğine dikkat çekerek, "Feshin anlamı 'Arsalarını al, paramı geri ver' demektir" ifadelerini kullandı. Aküzüm, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için yaptığı çalışma için de, "Fenerbahçe'nin isterse 50 şampiyonluğu olsun. Toplum bunu kabul edecek mi?" açıklamasını yaptı.

Galatasaray eski Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki konulara ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özellikle Dursun Özbek döneminde imzalanan ve şu anda Galatasaray ile Emlak Konut arasında fesih sürecine giren Riva ve Florya projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Aküzüm, Galatasaray Kulübü'nün imzasını attığı taahhütleri yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti. Sezon başında Falcao'nun sarı-kırmızılı takıma transfer olmasının özellikle Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu da söyleyen Aküzüm, Galatasaray markasının muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"19.05'in tesadüf olduğunu düşünmek iyimserlik olur"

2 sezon boyunca gelen şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki eski konumuna dönen Galatasaray'ın bu sezon da çok iddialı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ural Aküzüm yapılan transferlere de dikkat çekti. Falcao transferinin çok önemli olduğunu söyleyen Aküzüm, "Falcao çok önemli bir yıldız. 60-65 milyon Euro değeri görmüş bir isim. Elbette bu durum Türkiye'de belli başlı rakiplerimizi ve belli başlı kesimleri de kaygılandırmış bir durum. Bir operasyon olduğu da aşikar. Galatasaray, bu sene şampiyon olması halinde 23. şampiyonluğunu kazanacak, fark açılacak ve ekonomik olarak da önlenemez bir yükselişe geçecek. Bunun yanında bir de dış mesele var. Federasyonla yaşanan 19.05 meselesi var. Bunun tesadüf olduğunu düşünmek iyimserlik olur. 19.05'e denk gelmesi için, 1 günde 1440 dakika var ve bu 1 dakikaya denk gelmesi çok tesadüf olur. Elbette bunlar yaşanabilir. Ama Galatasaray'ın da buna mahal vermemesi lazım. Galatasaray çok ciddi bir marka, güçlü duruşunu saha içinde olduğu gibi saha dışında da muhafaza etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Organize bir tutum olduğu hakem hatalarıyla ortaya çıkıyor"

Fatih Terim'in yaptığı 'Organize hareket' açıklamasıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Ural Aküzüm, "Hakem kararları ile ilgili bir istatistik var. Galatasaray'ın lehine ve aleyhine olarak baktığınızda bunu görüyorsunuz. Bunu futbol adamları söylüyor. Biz bunu kendimiz değerlendirirken sübjektif olarak lehimize değerlendiriyor olabiliriz. Ama Türkiye'de yıllarca MHK başkanlığı yapmış, yıllarca üst seviyede idari görevlerde bulunan insanlar da bunu söylüyor. Galatasaray aleyhine bir tutum olduğu aşikar. Bu tutum bilerek mi, isteyerek mi, bir psikolojik harekatın sonucu olarak mı belli değil. Ama Galatasaray'ı savunmamız lazım. Çünkü Galatasaray bu devletin ve milletin kulübü. Biz Galatasaray'ı el üstünde tutmalıyız. Türkiye'de Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı zaman bütün dünya Galatasaray'ı konuşuyor. Galatasaray'ın eski 2 oyuncusu Şampiyonlar Ligi kura çekiminde sahneye çıktı. Falcao gibi bir oyuncu geldi. Falcao'nun tek başına sosyal medya takipçisi, Türkiye'deki bütün kulüplerin takipçisinden fazla. Bunları değerlendirin, bunlar bizim ülkemizin kazançları. Bunun organize olduğunu, bunun nasıl olarak metodolojik olduğu hakem hatalarıyla ortaya çıkıyor. VAR, Türkiye'de futbolun daha güvenilir olması için çıktı. VAR geldi ama sürekli Galatasaray'ın aleyhine bir durum var. Bizim Galatasaraylılar olarak, yönetim olarak Galatasaray'ı daha iyi temsil etmemiz ve savunmamız lazım. Galatasaray bugün hedef haline geldi. Türkiye'de 2 sene üst üste şampiyon oldu ve en yakın rakibinden 3 kez fazla şampiyon oldu" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Fenerbahçe isterse 50 kez şampiyon olsun, toplum bunu kabul edecek mi?"

Fenerbahçe'nin eski şampiyonluklarının tescillenmesiyle ilgili başlattığı çalışmayla ilgili olarak konuşan Ural Aküzüm, "Şimdi eski şampiyonlukların tescillenmesi konusu gündemde. Bunlar çocukça şeyler. Fenerbahçe isterse 50 kez şampiyon olsun, toplum bunu kabul edecek mi? Ben bunları gülünç buluyorum. Böyle konular, ciddi konular değil. Bugün Marsilya ile Paris Saint Germain böyle bir tartışma yapıyor mu? ya da Liverpool ile Manchester United bunu yapıyor mu? En hafif tabirle ayıptır yani. Çocukça şeyler. Bence bütün rakiplerimizin de daha ciddi işlerle uğraşması lazım. Takımlarını kaldırması ve camialarındaki sorunları çözmesi lazım. Hepimiz için geçerli bu. Gülünç şeylerle uğraşmak iyi değil" ifadelerini kullandı.

"Florya'yı tahliye etmemiz gerekirdi"

20 Ocak 2018 tarihinde Dursun Özbek'in yönetimi Mustafa Cengiz'e devrettiğini hatırlatan Ural Aküzüm, "O zamandan bugüne 20 ay geçti. Neredeyse 2 sene. Bu sürede Galatasaray, Florya arazisini tahliye etmeliydi ki orada da inşaat başlasın. Bu gerçekleşemedi ve bu da kötü bir şey. Galatasaray bir taahhüt altına girdi. Florya'yı tahliye edecekti ki, inşaat firması çalışmalarına başlasın. Florya ve Riva projeleri, Galatasaray'a büyük bir imkan getirmiştir ve de getirecekti fakat maalesef bugün bunları konuşuyoruz. Hukuki süreç belli değil, sadece KAP açıklamaları yapıldı. Bunları yaşayıp göreceğiz. Borçları olan Galatasaray'ın arazilerini değerlendirip borçları için ödediği faizi azaltmayı hedeflemesi doğru bir hareketti. Sizin eviniz duruyor, araziniz duruyor, dünya kadar borçlusunuz, faiz ödüyorsunuz. Bunu değerlendirip borçları ödeyip faizi durdurmanız gerekir. Aile planlamasında bile bu böyledir. Bu nedenle Galatasaray bu tartışmaları içinde yaşayacak ama esas önemli olan Galatasaray'ın ekonomik problemlerini kalıcı şekilde çözebilmek. Bu anlamda Galatasaray'ın daha özel bir bakış açısına ihtiyacı var" diyerek sarı-kırmızılı kulübün mali durumuna dikkat çekti.

"Feshin anlamı 'Arsalarını al, paramı geri ver' demektir"

Galatasaray'ın bundan sonraki dönemde Florya'da kalacak olmasının getireceği yükümlülükler olduğunu ifade eden Aküzüm, "Riva ihalesi Dursun Özbek döneminde, Florya ihalesi Mustafa Cengiz döneminde yapıldı. Hatta Kemerburgaz'ın tahsis belgesini de Mustafa Cengiz'in yönetimi aldı. Florya'da da böyle. Galatasaray'da eski yönetimler, yeni yönetimler el birliğiyle çalışmalı ve problemleri birlikte aşmalı. Ben Ural Aküzüm olarak söylüyorum, hepimiz Galatasaraylıyız ve bugün beni çağırsalar hemen yardıma koşarım. Her zaman öyle olmalı. Galatasaray'ın bir kültürü vardır. Bir halatı hep birlikte çekmek gibi. Bunu böyle ele almak lazım" dedi. Fesih durumunda Galatasaray'ın karşılaşacağı sonuçlarla ilgili de konuşan Aküzüm, "Karşılıklı imzalanmış bir akdin feshedilmesi, 'Arsalarını geri al, paramı geri ver' demektir. Bu çok ağır bir durum, ağır sonuçları var. Riva'da inşaatlar da başladı. Emlak Konut bir kamu ortaklığıdır, Galatasaray da şeffaf saydam bir yönetim anlayışına sahiptir. Bu arada 100 küsur villa satıldı diye biliyorum. Bu durumların sulh ile çözülmesi önemlidir. Bizim Galatasaray olarak imza attığımız yükümlülükleri yerine getirmemiz lazım. Florya'yı tahliye edeceğiz demiştik. Önümüzdeki hukuki gerçeklere göre hareket edeceğiz. Sözleşme öyle, böyle meselesi değil. Bunları yaşayıp göreceğiz" diyerek feshin ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

"Yöneticilerin vazifesi hukuki problemleri çözmektir"

Kemerburgaz'da tahsis edilen arsayla ilgili olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Bu arsayı alırken buraya hiç mi bakmadınız. Burada bir maden işletmecisi var, kot farkı var" ifadeleri hatırlatılan Ural Aküzüm, "Kemerburgaz'daki arazinin intifa tapusu bizim dönemimizde alınmıştı. Burada hukuki problemler olduğu söyleniyor. Madencinin ruhsatı, 20-30 dönümü ilgilendiren bir parsel. Geri kalan kısmında bir kot farkı vardı. Fakat bu kot farkıyla ilgili de taraçalı sistemiyle bir proje çizdirilmişti. Buranın avantajı stadımıza 7 dakika mesafede olmasıydı. Galatasaray fiziksel olarak çok yakın bir yerde olup, günlük giderlerini azaltabilecek, bütün unsurlar daha verimli çalışacaktı. Kemerburgaz, İstanbul'un yeni gelişim aksi. Yakınında yeni havalimanı var, sonra Göktürk geliyor. O bölgede büyük bir gelişim var ve altın değerinde bir araziydi burası. Hukuki problemler olabilir, her yerde bunlar oluyor. Bütün yöneticilerin vazifesi bu hukuki problemleri çözmektir. Keşke Bağdat Caddesi ya da İstiklal Caddesi'nde bir arazi olsaydı orayı alabilseydik ama Kemerburgaz'daki arazi vardı. Problemleri konuşmak dışarıdakilerin işi, çözümleri getirmek yöneticilerin işi" diye konuştu.

"Daha iyi yöneteceğine inananlar varsa yönetime talip olurlar"

Mustafa Cengiz yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili olarak da konuşan Ural Aküzüm, "İbrasızlık benim hoşuma giden bir şey değil. Ama böyle bir şey yaşandı. Burada da tüzüğümüzde yer alan bazı hükümler var. İbrasızlık halinde bir seçim gibi hükümler var. Hoşuma gitmiyor ama bunlar hukukun getirdiği şeyler. Fakat bir ihtiyatı tedbir kararı alındı. Hak arama özgürlüğü vardır. Yönetim kurulu üyeleri bunu kullanarak karar aldırdı. Ama bu işler hukukla çözülmez, Galatasaray sevgisiyle çözülür. Eğer kulübü yönetmek üzere, daha iyi yöneteceğine inanan arkadaşlar varsa talip olurlar ve yönetim de elbette seçime gider böyle bir durumda. Ama zorla güzellik olmaz. Galatasaray taraftarı, camiası, üyeleri bir karar vermişler ve bu kararın da hukuki hayattaki karşılığına bakmaz lazım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA