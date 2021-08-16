(Özel haber) Tuğba Şenoğlu: "2024'te daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz"
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(Özel haber) Tuğba Şenoğlu: "2024'te daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz"

(Özel haber) Tuğba Şenoğlu: '2024'te daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- (Özel haber) Tuğba Şenoğlu: "2024'te daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz" A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Tuğba Şenoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda geçirdikleri süreç hakkında, "Türkiye'de bir ilke imza attık, 5. olduk. Bunun için gururluyuz.

- (Özel haber) Tuğba Şenoğlu: "2024'te daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Tuğba Şenoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda geçirdikleri süreç hakkında, "Türkiye'de bir ilke imza attık, 5. olduk. Bunun için gururluyuz. 2024'te daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda smaçör Tuğba Şenoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yarım kalan hikayeyi bitirmek için Avrupa Şampiyonası'na gittiklerini belirten Şenoğlu, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gidiyoruz. Çok uzun bir süre oldu. Hedefler de büyük, bizim de hedefler yükseldi, destekleriniz sayesinde. Son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini sahada göstereceğiz, hedefimiz büyük" diye konuştu.

"2024'te daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili de konuşan Tuğba Şenoğlu, "Çok heyecanlandım ve ilk olimpiyatım. Orada örnek aldığım sporcularla birlikte oynadım. Onlarla olimpiyat köyünde konuşma fırsatım oldu. Çok güzel anılardı benim için. Türkiye'de bir ilke imza attık, 5. olduk. Bunun için gururluyuz. 2024'te daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Halkımızın desteklerini hissettik. Tribün olmadan maç kolay oynanmıyor. Türkiye halkını hep arkamızda, yanımızda hissettik. Bunun verdiği bir özgüven oldu, herkse teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Mental olarak hep hazır oluyoruz"

Mental olarak Avrupa şampiyonasına hazır olduklarını söyleyen milli voleybolcu, "Vücut olarak yorgunuz. Mental olarak hep hazır tutmaya çalışıyoruz kendimizi. Zaten öyle de olmalı, profesyonel sporcuyuz. Nasıl antrenman yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sene milli takımda ilk kadroda olmam da buna örnek. 3 turnuva üst üste oynamam güzel bir şeydi. Elimden gelenin en iyisini koymaya çalıştım, umarım olmuştur" şeklinde konuştu.

(Özel haber) Tuğba Şenoğlu: '2024'te daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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