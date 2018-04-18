Prof. Tatloğlu: "Dövizde Ciddi Bir Kötümserlik Yok"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, dövizin durumunu değerlendirerek, "Ciddi bir kötümserlik yok, ama iyi bir beklenti de gerçekçi olmaz" dedi.

Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, kısa vadede dövizin yüzde 10 nispetinde düşmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi. Dövizin bir mal gibi arz ve talebe bağlı olarak değiştiğini, ülkenin şartlarının da bu değişim de etkisi olduğunu söyleyen Tatlıoğlu, "Bölgenin durumuna, dünyadaki gelişmelere baktığımızda ve Türkiye'nin bugün içinde olduğu, yakın gelecekteki şartlara bakıldığında dövizde ciddi bir geri gelmenin olabileceğini tahmin etmiyorum" dedi.

"4 lirayı aşmayacak şekilde tutunması istikrar açısından önemli"

Parada ve fiyatlarda "tutunma" diye bir kavramın olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Çıktığı noktadan düşseler de o noktayı tekrar görürler. Kısa sürede doların veya dövizin geldiği noktaya yüzde 10 nispetinde düşmesi söz konusu değildir. Hatta 4 lirayı aşmayacak şekilde tutunması da istikrar açısından iyidir. Gelebilir mi, gelebilir ama o şartlar ufukta gözükmüyor" diye konuştu.

Türkiye'nin siyasi ve dış politikalar noktasında ciddi bir istikrar içinde olması gerektiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "Siz bugün Türkiye'nin 3-5-10 yıl sonrasına yatırım yapabilmeniz lazım. 5 yıl sonrası için bir plan yapabilmeniz gerekiyor. Bunun içinde her şeyin stabil olmalıdır. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dedikleri çok mühimdir. Hukuki alt yapı lazım. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda henüz bu şartlara yakın değiliz. Bu şartlara sahiptik ama belirli sebeplerle bozulmalar var. Türkiye'nin 2013'den 2017'ye kadar milli gelir bazında yaklaşık 100 milyar dolarlık bir kaybı var. Ciddi bir kötümserlik yok ama iyi bir beklenti de gerçekçi olmaz" ifadelerini kullandı. - BURSA