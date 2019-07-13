Fenerbahçe'nin eski İdari Menajeri Hasan Çetinkaya: Hazard bir gün Fenerbahçe'de oynayacak

Fenerbahçe'nin eski İdari Menajeri ve Belçika ekibi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Westerlo teklifi geldiğinde kendisi için çok farklı bir proje olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Uzunca düşünme fırsatım vardı bu süreçte. Farklı seçenekler olmasına rağmen 8 yaşından beri futbolun her kademesinde yer aldım. Futbol oynadım, yöneticilik yaptım. Düşündüm ve dedim ki Westerlo yaşamadığım bir tecrübe. Burada başarılı olacağımı düşündüm. Türkiye'de edinmiş olduğum tecrübelerimi hayata geçirebileceğimi inandığım için bu projeye evet dedim. Ülkemizin de yönetici ihraç ettiğini göstermemiz gerekiyordu. Westerlo'dan önce Çin Futbol Federasyonu ile bir takım çalışmalarım oldu. Westerlo olmasa Çin Federasyonu'nda önemli bir pozisyonda başlama ihtimalim vardı. Türk insanına yurt dışında yeteri kadar değer verilmiyor. Ben de bu anlamda kendimi ispat ederek ilerleyen dönemde Türk gençlerine ve yöneticilerine bir yol açılması bakımından da bu projenin önemli olduğunu düşündüm" dedi.

"FENERBAHÇE'YE MÜTHİŞ BİR SEMPATİSİ VAR"

Eden Hazard ile ilgili konuşan Çetinkaya, "Hazard eski bir dostum ve arkadaşım. 15-16 yaşından beri tanırım. O zaman Lille'de oynuyordu. Fenerbahçe'ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. 'Hasan bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım' diye. Ne zaman olacağını bilemeyiz. Lille'de oynadığı dönemde de 16 yaşındaydı henüz ve PSG maçını izlemiştim. O yaşta bile kendisini belli ediyordu. Bizim konuştuğumuz dönemlerde Eden Hazard, Gervinho ve Sow vardı. Sadece oradan Sow'u alabildik. Eden Hazard'da farklı boyuta geçti. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden teklif aldı. Avrupa'nın en büyük yetenekli yıldız adaylarından biriydi. Gönül isterdi ki o zamanlar Fenerbahçe'ye gelsin. Bakalım zaman gösterecek. Bir gün Fenerbahçe forması giyer Hazard" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA