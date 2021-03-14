(Özel haber) Eray Şamdan: "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim"
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(Özel haber) Eray Şamdan: "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim"

14.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:29

- (Özel haber) Eray Şamdan: "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim" Milli Karateci Eray Şamdan, puanlamadaki son 2 maçı tamamlayıp kota almak istediklerini ifade ederek, "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim" diye konuştu.

- (Özel haber) Eray Şamdan: "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim"

İSTANBUL - Milli Karateci Eray Şamdan, puanlamadaki son 2 maçı tamamlayıp kota almak istediklerini ifade ederek, "Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim" diye konuştu.

Karate 1 Premier League'de finale kalan Milli Karateci Eray Şamdan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Turnuvanın kendisi için güzel geçtiğini söyleyen Şamdan, "Finale kaldım. Azerbaycanlı rakibimle ilk kez karşılaşacağım. Ülkemize ve kendime altın madalya kazanmak istiyorum. Güzel bir kamp dönemi geçirdim, iyi hazırlandım. Elimden geleni yapıp en iyi sonucu almak istiyorum" dedi.

"Pandemi bizleri olumsuz etkiledi"

Dünyada gerçekleşen korona virüs pandemisinin karate sporunu etkilemesi hakkında konuşan 23 yaşındaki sporcu, "Tüm sporcular gibi biz de olumsuz etkilendik. Karantina sürecinde antrenman yapma imkanı olmadı veya eskisi gibi verimli olmadı. Maç tarihleri belli olunca işin ciddiyetini kavradık ve milli takım kamplarında antrenmanlarına devam ettik" diye konuştu.

"Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim"

Olimpiyatlara kota alıp katılmak istediğini belirten Şamdan, "Puanlamada kalan son 2 maçımız var. Orada şampiyon olup, kotaya girip ve olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim. Karate insanı hem ruhen hem de fiziken geliştiren bir spor. Her türlü yeteneği kapsayan bir spor. Küçük yaşta insanların karateye başlamasını öneriyorum. Karate olmasa bile tüm insanların spor yapmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Eray Şamdan: 'Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim'
(Özel haber) Eray Şamdan: 'Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim'
(Özel haber) Eray Şamdan: 'Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim'
(Özel haber) Eray Şamdan: 'Olimpiyata gidip altın madalya kazanmak en büyük hedefim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN BUĞRA KOŞAR

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