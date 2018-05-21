E-5 Karayolu'nda Cop ve Beyzbol Sopalı Kavga Kamerada

E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkiinde bir sürücü kendisini bariyerlere sıkıştırdığını iddia ettiği diğer sürücüye beyzbol sopasıyla saldırdı. Diğer sürücünün de copla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Araçtaki kadınların da korkuyla çığlık attığı o kavga anları kameraya yansıdı.

SEYİR HALİNDEYKEN OTOMOBİLİ BARİYERLERE SIKIŞTIRDI

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkii yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüler yoğun trafikte seyir ettikleri esnada bir sürücü önündeki otomobilin sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı.

İKİ SÜRÜCÜ ARASINDA BEYZBOL SOPASI VE COPLU KAVGA ÇIKTI

Bu duruma sinirlenen öndeki sürücü ise aracından inerek arkadaki aracı sürücüsüyle tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine öndeki aracın sürücüsü beyzbol sopasını alarak arkadaki aracın sürücüsüne saldırmaya başladı.

ARAÇTAKİ KADINLAR KAVGAYI ÇIĞLIKLARLA İZLEDİ

Diğer sürücünün de copla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında ise her 2 araçtaki kadınlar da korkuyla çığlık attı.

ÇEVREDEKİLERİN AYIRDIĞI SÜRÜCÜLER HAFİF YARALANDI

Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle ayrılan öfkeli sürücüler ardından araçlarına binerek yoluna devam etti. Kavga sonucu her 2 sürücü de aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Karayolunda meydana gelen o kavga anları ise kameralara yansıdı.