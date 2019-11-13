Oyuncu Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'e güzel yemek yapabilmek için ders almaya başladı

13.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:03

Güzel oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran'da Arsenal'in Türk kökenli yıldızı futbolcu Mesut Özil ile evlendi.Hayatlarına yurt dışında devam eden ikiliden Amine Gülşe, eşinin sevdiği Türk yemeklerini daha güzel yapabilmek için özel ders almaya başladı.

EŞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Amine Gülşe, Özil'in sevdiği Türk yemeklerini en iyi şekilde yapabilmek için mutfağa girdi. Londra'daki Likya Restoran'ın sahibi Yağmur Çiçek'ten ders almaya başlayan Amine, herkesten tam not aldı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Özil, geçtiğimiz aylarda eşi Amine ve takım arkadaşı Kolasinac'la birlikte özel ders almaya başladığı Çiçek'in restoranından çıkarken bıçaklı saldırıya uğramış ve olay sonrası yine restorana sığınmıştı.

AİLE FOTOĞRAFI

Amine Gülşe, önceki gün Instagram hesabından eşi Mesut Özil ve köpekleri ile çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Altına 'Aile sevgisi' yazdı. Gülşe'nin bu fotoğrafı ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Diğer