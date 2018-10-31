Özel Çocukların Başarısı Gururlandırdı

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından (TÖSSFED) tarafından Samsun'da gerçekleştirilen Özel Futbol Bölge ve Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Merkezindeki çocuklar, kazandıkları kupayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'e takdim etti.

Başarılı çocukları makamında ağırlayan Özer, öğrencileri tebrik etti.

Özel çocukların kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kendi yeteneklerini geliştirmeleri, kabiliyetlerinin ortaya çıkması için sportif faaliyetlere katılımları büyük önem taşıyor. Türkiye çapında üstün başarılar elde eden özel çocuklarımızın bu başarısı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen kuruluş müdürümüzü ve personelimizi, antrenörlerimizi ve yavrularımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Çocuklar da şampiyona boyunca arayarak moral veren ve yalnız hissettirmeyen Özer'e teşekkür ederek, kazandıkları kupayı hediye ettiler.