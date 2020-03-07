Özdemir: Başarının temeli merak ve disiplin
Limak Şirketler Grubu Başkanı Ebru Özdemir, Teknoloji ve İnsan Koleji'nde (Tink) düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Paneli'nde, iş yaşamında başarılı bir kadın olmanın yollarını anlatırken, kadın-erkek fırsat eşitliğine dikkati çekti.
07.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:24
Limak Şirketler Grubu Başkanı Ebru Özdemir, Teknoloji ve İnsan Koleji'nde (Tink) düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Paneli'nde, iş yaşamında başarılı bir kadın olmanın yollarını anlatırken, kadın-erkek fırsat eşitliğine dikkati çekti.
Kaynak: Dunya.com