Özcan Bizati: "İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar oynandı"
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Özcan Bizati: "İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar oynandı"

Özcan Bizati: 'İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar oynandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor deplasmanından bir puan alan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati, "İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar oynandı" dedi.

Kayserispor deplasmanından bir puan alan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati, "İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar oynandı" dedi.

Maçtan sonra yaptığı değerlendirmesinde Teknik Direktör Özcan Bizati, "İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyunlar oynandı. İlk yarı bir gol yedik. İkinci yarı yapılan değişiklerle oyunu kendi lehimize çevirmeye çalıştık. İyi oynadık. Gençlerbirliği olarak daha ileriye gitmek istiyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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