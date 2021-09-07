Ozan Tufan, Watford'da 18 numaralı formayı giyecek
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Ozan Tufan, Watford'da 18 numaralı formayı giyecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu. Milli futbolcu, İngiliz ekibinde 18 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'yle yolları ayıran Ozan Tufan, hep hayalini kurduğu Premier Lig'e transfer oldu. Milli futbolcu, Watford'la anlaşma imzalarken takımda giyeceği forma numarası da belli oldu.

FORMA NUMARASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Watford'un resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Ozan Tufan'ın 18 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Milli aranın ardından Watford'a katılacak olan Ozan'ın kısa süre içinde ilk 11'de kendisine yer bulması bekleniyor.

Ozan Tufan, Watford'da 18 numaralı formayı giyecek
Ozan Tufan, Watford'da 18 numaralı formayı giyecek
Haber Yorumları (1)
METİN DEMİR: bir maç oynar 10 maç yatar hayırlı olsun
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500
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