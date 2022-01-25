Ozan Tufan'ın yeni hocası kıyameti kopardı! Taraftarlar teknik direktörün yaşıyla alay ediyor
Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'da Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Roy Hodgson getirildi. 74 yaşındaki teknik direktörü çok yaşlı bulan İngiliz ekibinin taraftarları, sosyal medyada bu karara tepki gösterdi.
Son olarak 2017-2021 yılarında Crystal Palace'ı çalıştıran İngiliz hoca Roy Hodgson, Watford'ın yeni teknik direktörü oldu.
TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford,74 yaşındaki teknik direktör Roy Hodgson'ın göreve getirildiğini resmen açıkladı. Taraftarlar kulübe bu karar için tepki gösterirken, Hodgson'ın çok yaşlı bir tercih olduğunu belirtirken, "Huzurevinden mi getirdiniz?" şeklindeki yorumlar dikkat çekti. İngiliz hoca takımının 5 Şubat'ta oynayacağı Burnley maçında kulübede yerini alacak.
KARİYERİNDE DEV TAKIMLAR VAR
Kariyerinde İngiltere Milli Takımı, Liverpool ve Inter gibi dev takımlar bulunan Roy Hodgson, son olarak Crystal Palace'ı çalıştırmıştı.
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