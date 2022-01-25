Ozan Tufan'ın yeni hocası kıyameti kopardı! Taraftarlar teknik direktörün yaşıyla alay ediyor

Son olarak 2017-2021 yılarında Crystal Palace'ı çalıştıran İngiliz hoca Roy Hodgson, Watford'ın yeni teknik direktörü oldu.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford,74 yaşındaki teknik direktör Roy Hodgson'ın göreve getirildiğini resmen açıkladı. Taraftarlar kulübe bu karar için tepki gösterirken, Hodgson'ın çok yaşlı bir tercih olduğunu belirtirken, "Huzurevinden mi getirdiniz?" şeklindeki yorumlar dikkat çekti. İngiliz hoca takımının 5 Şubat'ta oynayacağı Burnley maçında kulübede yerini alacak.

KARİYERİNDE DEV TAKIMLAR VAR

Kariyerinde İngiltere Milli Takımı, Liverpool ve Inter gibi dev takımlar bulunan Roy Hodgson, son olarak Crystal Palace'ı çalıştırmıştı.

Roy Hodgson

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