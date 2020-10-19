Ozan Tufan'ın Pelkas anısı güldürdü: Adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa
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Ozan Tufan'ın Pelkas anısı güldürdü: Adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa

19.10.2020 08:42 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:51

Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiği maçta takımının üçüncü golünü ağlara bırakan Yunan futbolcu Pelkas, F.Bahçe tarihinde gol atan ilk Yunan futbolcu oldu. Ozan Tufan, maç içinde Pelkas'ın ismini unuttuğu anı anlatırken, izleyenleri kırdı geçirdi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını belirten Ozan, "Milli Takım'dan geldik, takımla çalışamadık ama arkadaşlarımız çok iyi hazırlanmış maça. Hem ofansif, hem defansif olarak çok iyi oynadık, çok gol kaçırdık. Sıkıntı yaşayabilirdik son dakikalarda ama 3 puanı aldık, şu anda lideriz, mutluyuz. Gerçekten güzel bir ortamımız oluştu, daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.

"YUNANİSTAN DİYE SESLENDİM"

Pelkas'a yaptığı asisti anlatırken yaşanan komik bir olayı da paylaşan milli oyuncu, "Pelkas'a çok teşekkür ederim. Maçta çok enteresan bir şey oldu, çok hoş bir durum değildi. Pelkas'ın bir ara adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an" ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan'ın anlattığı anektod, takım arkadaşlarının kahkahalarla gülmesine neden oldu.

Ozan Tufan'ın Pelkas anısı güldürdü: Adını unuttum, Yunanistan diye seslendim çocuğa

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