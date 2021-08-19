Ozan Tufan Fenerbahçe'de yok mu, ayrıldı mı, neden transfer oldu? Ozan Tufan hangi takıma transfer oldu?
Son dakika gelen haberlere göre Ozan Tufan Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu. Premier Lig ekibi Watford, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiraladı. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilere kiralama ücreti olarak 1 milyon euro ödeyecek. Bunun ardından vatandaşlar, Ozan Tufan neden transfer oldu? Ozan Tufan kaç yıllık anlaşma imzaladı? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Ozan Tufan'la yolları ayırdı. Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra takımda düşünülmeyen milli futbolcuyu Premier Lig ekibi Watford kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki, Ozan Tufan Fenerbahçe'de yok mu, ayrıldı mı, neden transfer oldu? Ozan Tufan hangi takıma transfer oldu? Ozan Tufan neden maçta yok? Ozan Tufan transfer mi oldu? Ozan Tufan hangi takımda? Ozan Tufan niye yok? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
OZAN TUFAN FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?
Premier Lig ekibi Watford, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiraladı. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilere kiralama ücreti olarak 1 milyon euro ödeyecek. Ayrıca milli futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.
Fenerbahçe, Ozan Tufan'la yolları ayırdı. Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra takımda düşünülmeyen milli futbolcuyu Premier Lig ekibi Watford kiralık olarak kadrosuna kattı.
OZAN TUFAN HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu. Premier Lig ekibi Watford, Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiraladı.
OZAN TUFAN KİMDİR?
Ozan Tufan (d. 23 Mart 1995) Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Fenerbahçe'de forma giymektedir.
Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.
Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan.
2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.
Fenerbahçe:
12 Ağustos 2015 tarihinde 7.000.000 € Karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.8 Numaralı formayı tercih etmiştir.Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıkmıştır.
Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ayriyeten sağ açık ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebilen Ozan Tufan genç yaşına rağmen Fenerbahçe'de sık forma giymektedir.
Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir Uefa Europa League karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır.
Millî Takım kariyeri:
29 Mart 2016'da, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Türkiye formasıyla Tufan.
İlk kez Türkiye U-17 Millî Takımı'nın Azerbaycan'ı 4-0 yendiği mücadelenin tamamında sahada kalan Ozan, ilk kez millî takım formasını giydi.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen Ozan 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır.
03 Eylül 2014 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.