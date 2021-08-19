Ozan Tufan Fenerbahçe'de yok mu, ayrıldı mı, neden transfer oldu? Ozan Tufan hangi takıma transfer oldu?

Son dakika gelen haberlere göre Ozan Tufan Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu. Premier Lig ekibi Watford, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiraladı. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilere kiralama ücreti olarak 1 milyon euro ödeyecek. Bunun ardından vatandaşlar, Ozan Tufan neden transfer oldu? Ozan Tufan kaç yıllık anlaşma imzaladı? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...