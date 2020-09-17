Ozan Kabak kimdir? Ozan Muhammed Kabak kaç yaşında? Ozan Kabak hangi takımda oynuyor? Golden Boy nedir? İtalyan Tuttusport gazetesinin 'Golden Boy' listesine aday gösterilen milli futbolcu Ozan Kabak kimdir? Ozan Muhammed Kabak kaç yaşında? Ozan Kabak hangi takımda oynuyor? Golden Boy nedir?

Alman takımı Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, İtalya'nın Tuttosport gazetesinin 2020 Golden Boy ödülü listesine aday gösterildi. İtalyan gazetesi, oluşturduğu 40 kişilik listeyi internet sitesi üzerinde duyurdu ve listeyi kullanıcıların oylamasına sundu.

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da doğdu. Babası cezaevi müdürü olduğu için, görev nedeniyle Ankara'da bulunduğu dönemde dünyaya geldi. Aslen Mardin, Derikli olan 1,85 boyundaki oyuncu stoper mevkiinde görev yapıyor.

Ozan Kabak, Türkiye U15, U16 ve son olarak U17 formaları giydi. Kabak, Hırvatistan'da düzenlenen son U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan Türkiye'nin en etkili isimlerinden biriydi. Ozan Kabak, turnuvada 13 maçta forma giydi 2 gol atıp, 3 sarı kart gördü.

Ozan, UEFA'nın belirlediği "U17 Avrupa Şampiyonası'nda En Fazla Dikkat Çeken 10 Oyuncu" listesine girmeyi başardı ve bu listede olan tek Türk futbolcuydu.

Ozan Kabak, 2017 yılında Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Kabak'ın Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

OZAN KABAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ozan Kabak, Alman takımı FC Schalke 04'te forma giyiyor.

GOLDEN BOY NEDİR?

İtalya'nın Tuttosport gazetesinin belirlediği ödül için milli stoper Ozan Kabak'ın en yakın rakipleri arasında en çok göze çarpan oyuncular Bayern Münih'ten Alphonso Davies,Borussia Dortmund'dan Erling Haaland, Real Madrid'den Vinicius Jr. ve Manchester United'dan Mason Greenwood yer alıyor.

Güncel olarak 3278 kişi oy kullanırken, Ozan Kabak 74 oy ile toplam oyun %2'sini oluşturmakta. En çok oyu alan ise Bayern Münih'ten orta saha oyuncusu Alphonso Davies, 260 oy alarak zirvede bulunuyor.