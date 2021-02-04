Özalp Belediyesi mahallelere 459 çöp konteyneri bıraktı

Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelere 459 çöp konteyneri bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunulması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çöp konteyneri eksikliği bulunan merkez ve kırsal mahallelere 459 konteyner dağıtımının gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, vatandaşlara temiz bir çevrede yaşama imkanı sunulması için gerekli özverinin gösterildiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı