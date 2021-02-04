Özalp Belediyesi mahallelere 459 çöp konteyneri bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özalp Belediyesi mahallelere 459 çöp konteyneri bıraktı

04.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:30
Özalp Belediyesi mahallelere 459 çöp konteyneri bıraktı

Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelere 459 çöp konteyneri bıraktı.

Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelere 459 çöp konteyneri bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunulması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çöp konteyneri eksikliği bulunan merkez ve kırsal mahallelere 459 konteyner dağıtımının gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, vatandaşlara temiz bir çevrede yaşama imkanı sunulması için gerekli özverinin gösterildiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Didem Kınalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özalp Belediyesi mahallelere 459 çöp konteyneri bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:31:52. #1.14#
title