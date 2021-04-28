Öz yeğenini istismar eden amcaya 22 yıl 6 ay hapis
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Öz yeğenini istismar eden amcaya 22 yıl 6 ay hapis

Öz yeğenini istismar eden amcaya 22 yıl 6 ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan amca, son kez hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'de öz yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan amca, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada 14 yaşındaki mağdur kızın babası kardeşine iftira atıldığını iddia ederken, mahkeme heyeti ise amcaya 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de yaşayan F.A., kızı E.A'nın (14) sürekli olarak banyoya girmesi ve saatlerce banyoda kalmasından, akrabalar gelince kendisini odaya kilitlemesinden ve intihar girişiminde bulunmasından şüphelenerek kızını psikoloğa götürdü. E.A., psikologdaki tedavisinden sonra annesine 4 yaşından bu yana amcası F.A. tarafından istismar edildiğini anlattı. Anne F.A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan amca F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kardeşime iftira atıldı"

Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açılan sanık F.A'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, E.A'nın babası C.A. katılırken, sanık F.A. duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine konuşan E.A.'nın babası C.A., F.A'dan şikayetçi olmadığını söyleyerek, kardeşine iftira atıldığını ifade etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Kendisine iftira atıldığını savunan F.A., "E.A'nın söylediği ifadelerin bir tanesi bile ispatlanmadı, bunların ispatlanmasını istiyorum. Çevremde şuana kadar tarafıma atılmış bir itham dahi yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"Fransa'ya gidebilmek için iftira attılar"

Sanık avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu ise mağdurun annesinin Fransa'ya gidebilmek ve 'mülteci kabul sözleşmesinden' yararlanabilmek amacıyla böyle bir iftiranın atıldığını beyan etti.

22 yıl 6 ay hapis

Mahkeme heyeti, mağdur E.A'nın sanık F.A'nın öz yeğeni olmasını ve olay tarihinde 12 yaşından küçük olmasını göz önünde bulundurarak, sanık F.A'ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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