Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı
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Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaz aylarının tadını çıkaran Demet Özdemir'in kripto paraya yatırım yaptığı ve 150 bin TL zarar ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, "Bu sabah yine fantastik haberlerle uyandık" diyerek iddiayı reddetti.

Alaçatı'da sevgili Oğuzhan Koç ile tatil yapan Demet Özdemir'in son günlerde yaygınlaşan kripto para piyasasından büyük bir zarar ettiği iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından Demet Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İDDİALARI TİYE ALDI

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in kripto paraya yatırım yaptığı ve yaklaşık 150 bin TL bir zarar ettiği iddiaları konuşulmaya başlandı. Hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabından tiye aldığı bir paylaşımda bulunan Özdemir, iddiaları yalanlayarak "Hayır olsun bu sabah yine fantastik haberlerle uyandık. Müthiş fotoğraf seçimi bu arada" açıklamalarında bulundu.

Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı
Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı
Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı

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Oyuncu Demet Özdemir, kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddiasını yalanladı
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Burak Akdoğan
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