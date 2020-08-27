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Oyuncak fuarı ertelendi

3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı sektörden gelen talepler doğrultusunda hibrit olarak iki aşamalı yapılmak üzere ertelendi.

Oyuncak fuarı ertelendi
27.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:28

3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı sektörden gelen talepler doğrultusunda hibrit olarak iki aşamalı yapılmak üzere ertelendi.

2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleşmesi planlanan 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı sektörden gelen talepler doğrultusunda hibrit olarak iki aşamalı yapılmak üzere ertelendi. İstanbul Oyuncak Fuarı'nın ilk bölümü dijital platformda 16-17 Eylül 2020 tarihleri arasında B2B Networking Günleri olarak düzenlenecek. Fuarın ikinci bölümü ise geleneksel fuar tarihleri olan 18-21 Mart 2021'de yüz yüze fuar olarak gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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