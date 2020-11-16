Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların video sosyal medyada gündem oldu
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Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların video sosyal medyada gündem oldu

16.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:23

Sokakta otururken ekonomi tartışan çocukların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kur tartışması yapan çocukların, ABD - Türkiye kıyaslaması da dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemlerde ekonomik alanda yaşanan çalkantılı süreç çocukları da fazlasıyla etkilemiş gibi görünüyor. Öyle ki Antalya'da kaydedilen bir görüntüde sokakta oyun oynaması gereken çocukların ekonomi üzerine hararetli bir tartışmaya tutuştuğu görüldü.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüde kur tartışması yapan çocukların ABD ve Türkiye arasında kıyaslama yapması da dikkat çekti.

Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların video sosyal medyada gündem oldu
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