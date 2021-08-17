OYAK Yatırım, ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı
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OYAK Yatırım, ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı

OYAK Yatırım, ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haziran ayında halka arz sürecini başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Haziran ayında halka arz sürecini başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, konsolide ana ortaklığa düşen net kar 2020 yarıyılında 49.2 milyon lira iken, bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artışla 131.8 milyon liraya ulaştı. Öz kaynakların da 586,1 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Konsolide net karını son 5 yılda yüzde bin 206 artırarak 2020 yılı sonunda 141,1 milyon liraya ulaştıran OYAK'ın Finans şirketlerinden OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., konsolide ana ortaklığa düşen net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artışla 131.8 milyon liraya yükseltirken, öz kaynaklarını da 586.1 milyon liraya ulaştırdı.

"ZENGİN HİZMET YELPAZEMİZLE GÜÇLÜ BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRDÜK"

Şirketin ilk yarıyıl mali sonuçlarını değerlendiren OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, "40 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahibiz. Özellikle son 5 yılda OYAK'ın bize sağladığı vizyon ve kararlılık ile son 4 yılda öz kaynak karlılığımızı yüzde 21'den 2020 yıl sonu itibarıyla yüzde 54'e çıkardık. Her sene artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürünlerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağlamış olduk. Bugünkü yarıyıl sonuçlarımız da bunu doğrular nitelikte. Bu başarılı sonucun yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişimleri olduğunu belirten Ünal, "OYAK Yatırım olarak faaliyet gösterdiğimiz sermaye piyasalarında hisse senedi aracılığı faaliyetlerimizin yanı sıra halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi önemli tecrübelerimiz bulunuyor. Diğer aracı kurumlardan bizi ayrıştıran, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den oluşan çok güçlü iştiraklerimiz var. İştiraklerimizin yanında tüketici finansman ve finansal teknolojiler gibi girişim sermayesi yatırımlarımız hızlı gelişim sürecini devam ettirirken yeni alanlara yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu yolla büyüme fırsatlarından yararlanarak, ürün çeşitliliğini artırarak paydaşlarımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz. OYAK Yatırım olarak müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi, üstün kalitede geniş ürün yelpazemiz ve hizmet ağımız ile güçlü büyümemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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