Son Dakika | OYAK Yatırım'dan bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı

OYAK Yatırım, iç kaynaklardan 206 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ve brüt 100 milyon TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verildiğini duyurdu.

OYAK Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 40'ıncı yaşını kutlayan OYAK Yatırım, köklü geçmişi ve OYAK'ın vizyonundan aldığı güçle artan iş birlikleri ve çeşitlenen ürünleriyle sürdürülebilir büyüme sağlıyor.

OYAK Yatırım, tecrübesiyle zenginleştirdiği portföyü sayesinde elde ettiği başarılı iş sonuçlarının bir yansıması olarak iç kaynaklardan 206 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ve brüt 100 milyon TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 94 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamının iç kaynaklardan oluşmasıyla 206 milyon TL tutarında (yüzde 219,14893 oranında) artırılarak 300 milyon TL'ye çıkarılması için iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılacak.

Son 5 yılda büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren OYAK Yatırım, 2021'de konsolide ana ortaklığa düşen net karını geçen yıla göre yüzde 185 artışla 402,6 milyon TL'ye çıkardı. Geçen yıl elde ettiği dönem karından toplam 100 milyon TL (hisse başına brüt 1.06 TL) temettü dağıtılması konusunu genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunacak.

Başarılı bir halka arz sürecinin ardından sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmayı amaçlayan vizyonu, yatırımcılarına değer yaratma misyonu ve güçlü iştirak yapısıyla sektörde faaliyet gösteren OYAK Yatırım, halka arzının ilk yılında kazancını yatırımcılarıyla paylaşarak fark yaratabilecek bir yönetim şekliyle faaliyette bulunduğunu göstermiş oldu.

OYAK Yatırım, halka arzına ilgi göstererek OYAK Yatırım'a yatırım yapmış olan yatırımcılar başta olmak üzere tüm kamuoyuna 9 Şubat 2022'de 2021 faaliyet yılına ilişkin başarılı finansal sonuçlarını KAP'ta açıklamıştı. OYAK Yatırım, 2021'in haziran ayında halka arz edilmesinin üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen açıkladığı başarılı finansal sonuçlar sonrasında duyurduğu bedelsiz sermaye artırımı ve kar payı dağıtımı ile sermaye piyasalarına katkı sağlamaya devam ediyor.