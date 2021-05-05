OYAK Çimento, Etik ve İtibar Derneği üyesi oldu

OYAK Çimento Fabrikaları AŞ, Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 160'tan fazla üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği'nin (TEİD) yeni üyesi oldu.

OYAK Çimento Fabrikaları AŞ, Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 160'tan fazla üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği'nin (TEİD) yeni üyesi oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento evrensel insan hakları, etik değerler ve sürdürülebilirliğe verdiği önemle saygın ve örnek bir kuruluş olmaya devam ediyor.

Dünya çimento endüstrisinde Avrupa'nın lideri olan OYAK Çimento, Türkiye çimento endüstrisinin de kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini 6 fabrikada, satışlarını 7 coğrafi bölgede sürdürüyor.

Geçmişten bugüne evrensel insan hakları ve etik değerlere verdiği önemle saygın ve örnek bir kuruluş olmaya devam eden OYAK Çimento, belirlediği etik değerler ve rekabet kültürü çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda; şeffaflık, dürüstlük, topluma ve çevreye saygı, müşteri ve çalışanların mutluluğu, mükemmeliyet ve güvenilirlik ilkeleriyle çalışmalarını sürdüren OYAK Çimento, verimlilik, yaratıcılık ve kar odaklılık ilkeleriyle de çimento kullanım alanlarını geliştirerek sektöre öncülük ediyor.

TEİD, etik ve uyum risklerinin etkin yönetimi, dürüstlük, hesap verilebilirlik ve şeffaflık konularında farkındalık düzeyinin arttırılması ve iş etiğinin ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi amacı ile 2010 yılında kuruldu. TEİD bugün, Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde 15'ini oluşturan ve 400 binin üzerinde çalışana istihdam sağlayan, sektörlerinde büyük öneme sahip 160'tan fazla kurumsal üyesi ile çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu