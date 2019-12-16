OYAK, 5 çimento şirketini birleştiriyor

16.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:42

Adana Çimento, Aslan C¸imento A.S¸., Bolu C¸imento Sanayi A.S¸., Mardin C¸imento Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve U¨nye C¸imento Sanayi ve Ticaret A.S¸. ile birleşme birles¸me niyetiyle go¨ru¨s¸melere bas¸lanmasına karar verdi.