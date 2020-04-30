Oxford'dan, insanlar üzerinde denenmeye başlanan Covid-19 aşısı için üretim ve dağıtım anlaşması

Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca'dan yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve insanlar üzerinde denemeleri geçen hafta başlayan Covid-19 aşısının başarılı sonuç vermesi halinde üretim ve dağıtımın şirket tarafından gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle