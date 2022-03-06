Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı - Haberler

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Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı

AA, Ali Çakmak - Spor
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Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde organize edilen Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları tamamlandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde organize edilen Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları tamamlandı.

Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan ve 10 ilden 10 takımın katıldığı müsabakalar sonucunda A Grubu'nda Karabük Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübü 12 puanla birinci, Ankara Engelsiz Serebral Palsi Spor Kulübü 9 puanla ikinci, Mersin Beyazay Spor Kulübü ise 6 puanla üçüncü oldu.

B Grubu'nda ise Kahramanmaraş Onikişubat Necip Fazıl Spor Kulübü 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Konya Şirin Genç Spor Kulübü 8 puanla ikinci, Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübü ise 7 puanla puan üçüncülüğü elde etti.

Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı

Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı

AA / Ali Çakmak - Spor

Bedensel Engelliler, Kahramanmaraş, voleybol, Türkiye, Spor, Haberler

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